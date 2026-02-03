Великолепная пятерка (сериал, 2023) сезон 6 серия 69 смотреть онлайн

Оглушён неизвестным и заморожен в холодильной камере директор форелевого хозяйства Глеб Стулов. После обнаружения трупа исчезает разнорабочий фермы, асоциальный тип по кличке Кабан. Под подозрение попадает и постоянный клиент хозяйства Геннадий Погода. Но оперативники больше склонны думать, что искать корни странного преступления надо в неоднозначном прошлом убитого…

