Великолепная пятерка
6-й сезон
Мурка

Великолепная пятерка (сериал, 2023) сезон 6 серия 7 смотреть онлайн

9.12023, Мурка
Криминал, Комедия18+
О сериале

В съёмной квартире обнаружена убитой Кристина Вишневская. Её сожитель Леонид Панаев найден под окнами квартиры с тяжёлыми травмами. Подозрения в убийстве Кристины падают на Леонида. Во второй, запертой комнате той же квартиры, оперативники находят труп неизвестной женщины. Хозяйка квартиры никак не может объяснить, как женщина смогла сюда попасть, чтобы умереть…

Страна
Россия
Жанр
Комедия, Криминал, Детектив
Качество
Full HD
Время
39 мин / 00:39

Рейтинг

8.0 КиноПоиск
4.6 IMDb

