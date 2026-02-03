Великолепная пятерка (сериал, 2023) сезон 6 серия 7 смотреть онлайн

В съёмной квартире обнаружена убитой Кристина Вишневская. Её сожитель Леонид Панаев найден под окнами квартиры с тяжёлыми травмами. Подозрения в убийстве Кристины падают на Леонида. Во второй, запертой комнате той же квартиры, оперативники находят труп неизвестной женщины. Хозяйка квартиры никак не может объяснить, как женщина смогла сюда попасть, чтобы умереть…

