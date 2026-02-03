Великолепная пятерка (сериал, 2023) сезон 6 серия 73 смотреть онлайн

Убита молодая актриса Алиса Охапкина – во время игры в мячики с коллегами-актёрами ей в голову попадает декоративный камень с клумбы. Один из актёров, Роман Скачков, исчезает с места преступления. Смерть Охапкиной собираются уже списать на несчастный случай, но на следующий день находят мёртвым одного из участников роковой игры в мячики…

