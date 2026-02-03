Элитка
Wink
Сериалы
Великолепная пятерка
6-й сезон
Элитка

Великолепная пятерка (сериал, 2023) сезон 6 серия 13 смотреть онлайн

9.12023, Элитка
Криминал, Комедия18+
Серия в подписке «Wink Всё в одном»

Сезоны и серии

1-й сезон2-й сезон3-й сезон4-й сезон5-й сезон6-й сезон7-й сезонВеликолепная пятерка. Спецсерии. КрасноярскВеликолепная пятерка. Спецсерии. Вологда

О сериале

На дружеской встрече молодых людей, причисляющих себя к элите общества, от передозировки наркотических веществ умирает стилист Галина Старкова. Экспертиза устанавливает, что было совершено убийство, но отсутствуют прямые улики, указывающие на убийцу. Оперативники разрабатывают план работы Кузьмина под прикрытием, благо выясняется, что Кузьмин как две капли воды похож на московского миллионера…

Страна
Россия
Жанр
Комедия, Криминал, Детектив
Качество
Full HD
Время
39 мин / 00:39

Рейтинг

8.0 КиноПоиск
4.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Великолепная пятерка»