Великолепная пятерка (сериал, 2023) сезон 6 серия 13 смотреть онлайн

На дружеской встрече молодых людей, причисляющих себя к элите общества, от передозировки наркотических веществ умирает стилист Галина Старкова. Экспертиза устанавливает, что было совершено убийство, но отсутствуют прямые улики, указывающие на убийцу. Оперативники разрабатывают план работы Кузьмина под прикрытием, благо выясняется, что Кузьмин как две капли воды похож на московского миллионера…

