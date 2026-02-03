Великолепная пятерка (сериал, 2023) сезон 6 серия 95 смотреть онлайн

В мини-отеле убит один из постояльцев – менеджер торговой компании Георгий Юшков. Накануне в отель приехала его знакомая Милена Ковач. По словам уборщицы, Юшков флиртовал с Варварой Хворостецкой, из-за чего поссорился с Миленой. Сможет ли Милена убедить оперативников, что у неё не было мотива убивать Юшкова, и свалить всё на Варвару?..

