Великолепная пятерка
6-й сезон
Великолепная пятерка (сериал, 2023) сезон 6 серия 41 смотреть онлайн

9.12023, Музей путешествий
Криминал, Комедия18+
Сезоны и серии

О сериале

Оперативники предотвращают попытку убийства Анны Елисеевой. Заказчик убийства Вениамин Елисеев, бывший муж Анны, задержан с поличным. Но утром следующего дня Анну всё равно находят убитой. Под подозрение попадают бывшая свекровь Анны, новая жена Елисеева Ева и сожитель Анны Николай. Оперативники не успевают их всех опросить, как подозреваемые тоже начинают гибнуть...

Страна
Россия
Жанр
Комедия, Криминал, Детектив
Качество
Full HD
Время
39 мин / 00:39

Рейтинг

8.0 КиноПоиск
4.6 IMDb

