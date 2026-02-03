Великолепная пятерка (сериал, 2023) сезон 6 серия 41 смотреть онлайн

Оперативники предотвращают попытку убийства Анны Елисеевой. Заказчик убийства Вениамин Елисеев, бывший муж Анны, задержан с поличным. Но утром следующего дня Анну всё равно находят убитой. Под подозрение попадают бывшая свекровь Анны, новая жена Елисеева Ева и сожитель Анны Николай. Оперативники не успевают их всех опросить, как подозреваемые тоже начинают гибнуть...

