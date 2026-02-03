Безумный дом
Великолепная пятерка
6-й сезон
Безумный дом

Великолепная пятерка (сериал, 2023) сезон 6 серия 59 смотреть онлайн

9.12023, Безумный дом
Криминал, Комедия18+
О сериале

Упав в собственной гостиной на ровном месте, загадочно погибает глава компании по строительству «умных домов» Ефим Звягинцев. Выясняется, что заместитель Звягинцева Эдуард Мельников пропал, а второй заместитель Звягинцева, Марта Гуляева, разыскивает Эдуарда, вооружившись пистолетом. Но имеет ли конфликт эксцентричной Марты с хитроватым Эдуардом отношение к загадочной гибели их общего шефа?..

Страна
Россия
Жанр
Комедия, Криминал, Детектив
Качество
Full HD
Время
38 мин / 00:38

Рейтинг

8.0 КиноПоиск
4.6 IMDb

