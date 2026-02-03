Великолепная пятерка (сериал, 2023) сезон 6 серия 59 смотреть онлайн

Упав в собственной гостиной на ровном месте, загадочно погибает глава компании по строительству «умных домов» Ефим Звягинцев. Выясняется, что заместитель Звягинцева Эдуард Мельников пропал, а второй заместитель Звягинцева, Марта Гуляева, разыскивает Эдуарда, вооружившись пистолетом. Но имеет ли конфликт эксцентричной Марты с хитроватым Эдуардом отношение к загадочной гибели их общего шефа?..

