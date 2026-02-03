Великолепная пятерка (сериал, 2023) сезон 6 серия 23 смотреть онлайн

Разрядом электрического тока убит Петр Рубинин, школьный учитель физкультуры. Неизвестный умело присоединил кабель к электрощитку на месте убийства. Незадолго до убийства уличные камеры зафиксировали нападение на Рубинина неизвестного мужчины. Рубинин жестко нейтрализовал мужчину. Оперативникам предстоит выяснить, по какой причине мужчина напал на Рубинина, и мог ли потом мужчина убить физрука?..

