Великолепная пятерка (сериал, 2023) сезон 6 серия 23 смотреть онлайн

Маленький убийца
Великолепная пятерка
6-й сезон
Маленький убийца

Великолепная пятерка (сериал, 2023) сезон 6 серия 23

9.12023, Маленький убийца
Криминал, Комедия18+
О сериале

Разрядом электрического тока убит Петр Рубинин, школьный учитель физкультуры. Неизвестный умело присоединил кабель к электрощитку на месте убийства. Незадолго до убийства уличные камеры зафиксировали нападение на Рубинина неизвестного мужчины. Рубинин жестко нейтрализовал мужчину. Оперативникам предстоит выяснить, по какой причине мужчина напал на Рубинина, и мог ли потом мужчина убить физрука?..

Страна
Россия
Жанр
Комедия, Криминал, Детектив
Качество
Full HD
Время
39 мин / 00:39

Рейтинг

8.0 КиноПоиск
4.6 IMDb

