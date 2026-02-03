Убита героиня популярной телепрограммы «Я вижу» гадалка Роксолана. Тело Роксоланы обнаруживает её постоянная клиентка Галина Бережкова. Муж Галины, Александр Бережков, ушёл от неё к Лидии Яковенко. Галина указывает на Лидию как на возможную убийцу Роксоланы. Оперативники придерживаются другой версии. Кто же в итоге окажется прав – профессионалы сыска, или брошенная жена?..

