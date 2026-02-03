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Великолепная пятерка
6-й сезон
Я вижу
9.22023, Я вижу
Детектив18+
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Великолепная пятерка (сериал, 2023) сезон 6 серия 24 смотреть онлайн

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О сериале

Убита героиня популярной телепрограммы «Я вижу» гадалка Роксолана. Тело Роксоланы обнаруживает её постоянная клиентка Галина Бережкова. Муж Галины, Александр Бережков, ушёл от неё к Лидии Яковенко. Галина указывает на Лидию как на возможную убийцу Роксоланы. Оперативники придерживаются другой версии. Кто же в итоге окажется прав – профессионалы сыска, или брошенная жена?..

Страна
Россия
Жанр
Детектив
Качество
Full HD
Время
39 мин / 00:39

Рейтинг

8.0 КиноПоиск
4.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Великолепная пятерка»