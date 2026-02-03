Великолепная пятерка (сериал, 2023) сезон 6 серия 78 смотреть онлайн

У разрытой могилы обнаружены трупы директора кладбища Юрия Уколова и черного копателя Григория Коптева. Исчез и шеф Уколова, тоже посещавший кладбище в ту ночь. Оперативники устанавливают, что, возможно, злоумышленники искали в могилах жесткий диск компьютера с биткоинами. Но бывший директор кладбища уверяет, что диск в могиле – это обычная кладбищенская легенда…

