Великолепная пятерка (сериал, 2023) сезон 6 серия 78 смотреть онлайн

Великолепная пятерка
6-й сезон
Криминал, Комедия18+
У разрытой могилы обнаружены трупы директора кладбища Юрия Уколова и черного копателя Григория Коптева. Исчез и шеф Уколова, тоже посещавший кладбище в ту ночь. Оперативники устанавливают, что, возможно, злоумышленники искали в могилах жесткий диск компьютера с биткоинами. Но бывший директор кладбища уверяет, что диск в могиле – это обычная кладбищенская легенда…

Страна
Россия
Жанр
Комедия, Криминал, Детектив
Качество
Full HD
Время
39 мин / 00:39

Рейтинг

8.0 КиноПоиск
4.6 IMDb

