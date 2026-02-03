Белошвейка
Wink
Сериалы
Великолепная пятерка
6-й сезон
Белошвейка

Великолепная пятерка (сериал, 2023) сезон 6 серия 50 смотреть онлайн

9.12023, Белошвейка
Криминал, Комедия18+
Серия в подписке «Wink Всё в одном»

Сезоны и серии

1-й сезон2-й сезон3-й сезон4-й сезон5-й сезон6-й сезон7-й сезонВеликолепная пятерка. Спецсерии. КрасноярскВеликолепная пятерка. Спецсерии. Вологда

О сериале

Убит Игорь Краснов, коммерческий директор модного дома «Белошвейка». Тело Краснова в своей квартире обнаруживает его бывшая жена Валентина, портниха «Белошвейки». Накануне вечером у Валентины гостил Хохлов, дизайнер той же фирмы. Валентина утверждает, что, выпроводив Хохлова, она легла спать и ничего не слышала. Но так ли уж глубок был её сон?..

Страна
Россия
Жанр
Комедия, Криминал, Детектив
Качество
Full HD
Время
39 мин / 00:39

Рейтинг

8.0 КиноПоиск
4.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Великолепная пятерка»