Великолепная пятерка (сериал, 2023) сезон 6 серия 50 смотреть онлайн

Убит Игорь Краснов, коммерческий директор модного дома «Белошвейка». Тело Краснова в своей квартире обнаруживает его бывшая жена Валентина, портниха «Белошвейки». Накануне вечером у Валентины гостил Хохлов, дизайнер той же фирмы. Валентина утверждает, что, выпроводив Хохлова, она легла спать и ничего не слышала. Но так ли уж глубок был её сон?..

