Великолепная пятерка (сериал, 2023) сезон 9 смотреть онлайн

Криминал, Комедия18+
О сериале

Полицейские борются с преступностью, рискуя жизнями, но сохраняя человечность и чувство юмора. Звезда криминальной комедии «Ухожу красиво» Нодари Джанелидзе в захватывающем детективе от сценариста сериала «Ланцет».

Андрей Голованов — подполковник, который руководит командой из опытных полицейских и молодого амбициозного майора по имени Павел Шапошников. Они сталкиваются с различными преступлениями, от краж до убийств, и каждый раз доказывают, что вместе они могут справиться с любым вызовом.

Андрей Голованов — подполковник, который руководит командой из опытных полицейских и молодого амбициозного майора по имени Павел Шапошников. Они сталкиваются с различными преступлениями, от краж до убийств, и каждый раз доказывают, что вместе они могут справиться с любым вызовом.

Страна
Россия
Жанр
Комедия, Криминал, Детектив

Рейтинг

8.0 КиноПоиск
4.6 IMDb

