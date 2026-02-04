Великолепная пятерка (сериал, 2023) сезон 9 серия 1 смотреть онлайн

Шапошников приезжает в Вологду на похороны дяди и пытается найти его убийцу. Майор Соколкова просит Шапошникова не вмешиваться в работу местной полиции. Стоит Шапошникову начать расследование, как его избивают неизвестные. В Вологде появляется вся «великолепная пятёрка» во главе с Головановым, которой предстоит на этот раз схватка с преступником федерального масштаба…

