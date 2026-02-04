Великолепная пятерка (сериал, 2023) сезон 9 серия 2 смотреть онлайн

Вологда. Я посадил дерево. Часть 2
Великолепная пятерка
Великолепная пятерка. Спецсерии. Вологда
Криминал, Комедия18+
Шапошников приезжает в Вологду на похороны дяди и пытается найти его убийцу. Майор Соколкова просит Шапошникова не вмешиваться в работу местной полиции. Стоит Шапошникову начать расследование, как его избивают неизвестные. В Вологде появляется вся «великолепная пятёрка» во главе с Головановым, которой предстоит на этот раз схватка с преступником федерального масштаба…

Страна
Россия
Жанр
Комедия, Криминал, Детектив
Время
38 мин / 00:38

Рейтинг

8.0 КиноПоиск
4.6 IMDb

