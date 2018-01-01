Биография

Алексей Красноцветов — российский актер и театральный режиссер. Родился в Ленинграде 15 декабря 1987 года. В детстве посещал студию художественного слова «Образ», выступал в самодеятельности, играл в школьных концертах. В 2008 году окончил РГИСИ, курс Татьяны Казаковой. В 2019 году получил специальность «Режиссер игрового кино и телефильма» в Московском институте современного искусства, где обучался на курсе Дмитрия Астрахана. С 2006 года артист Санкт-Петербургского театра Комедии имени Н. П. Акимова. На сцене играл Чудище в спектакле «Аленький цветочек», был задействован в постановках «Кошка, которая гуляла сама по себе», «Призраки», «Хитрая вдова». Алексей Красноцветов начал карьеру актера кино со съемок в сериале «Закон мышеловки». Снимался в фильмах «Грех», сериалах «Слово женщине», «Надежда», «Дорожный патруль», «Морские дьяволы». Играл в картинах «Обними меня», телесериалах «Граница времени», «Снег и пепел», «Полицейский участок». Российским зрителям известен по центральной роли в телепроекте «Испанец». В фильмографии съемки в сериалах «Купчино», «Алиби», «Шторм», «Алекс Лютый», «Реализация», «Бездна», «Преторианец». В числе его режиссерских работ постановки «День рождения кота Леопольда», «Новогодние приключения с Малышом и Карлсоном», спектакль «Дорогая Памела».