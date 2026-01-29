8.92025, Областная больница 1 сезон
Мелодрама16+
Областная больница (сериал, 2025) смотреть онлайн
Сезоны и серии
- 16+45 мин
Областная больница
Сезон 1 Серия 1
- 16+48 мин
Областная больница
Сезон 1 Серия 2
- 16+48 мин
Областная больница
Сезон 1 Серия 3
- 16+53 мин
Областная больница
Сезон 1 Серия 4
- 16+53 мин
Областная больница
Сезон 1 Серия 5
- 16+46 мин
Областная больница
Сезон 1 Серия 6
- 16+50 мин
Областная больница
Сезон 1 Серия 7
- 16+50 мин
Областная больница
Сезон 1 Серия 8
О сериале
Хирург Анна Широкова назначена начмедом в областную больницу. Коллектив принимает ее враждебно, особенно резко реагирует заведующий хирургией Родион Тураев, который претендовал на эту должность. Вместе с новой работой на нее обрушиваются перемены, к которым невозможно быть готовой. После измены мужа она подает на развод и остается одна с двумя детьми. Бывший муж начинает манипулировать младшей дочерью и грозится ее забрать.
Тем временем она начинает переустраивать больницу, что приносит новые проблемы — не все готовы мириться с нововведениями начмеда. Между Родионом и Анной начинается «война», которая постепенно сменяется взаимным уважением и симпатией.
- КАРежиссёр
Кира
Ангелина
- ВДАктриса
Виолетта
Давыдовская
- Актёр
Павел
Крайнов
- МКАктриса
Мария
Капустинская
- ВВАктриса
Валентина
Ворожцова
- НБАктёр
Никита
Барсуков
- АМАктёр
Андрей
Марусин
- АКАктёр
Алексей
Красноцветов
- ВСАктёр
Виталий
Сазонов
- ВЗАктриса
Виктория
Заболотная
- КУАктриса
Кристина
Убелс
- Сценарист
Кира
Худолей
- АЧСценарист
Анастасия
Чеховская
- МХПродюсер
Марина
Хрипунова
- Продюсер
Ирина
Босова
- СКПродюсер
Светлана
Комиссарчик
- ЕКПродюсер
Екатерина
Константинова
- ИРПродюсер
Ирина
Романова
- АМХудожница
Анастасия
Манаева
- ВВОператор
Владимир
Володин
- ВЦКомпозитор
Валерий
Царьков