Областная больница. Сезон 1
Wink
Сериалы
Областная больница
1-й сезон

Областная больница (сериал, 2025) сезон 1 смотреть онлайн

8.92025, Областная больница. Сезон 1 8 серий
Мелодрама16+
Серия в подписке «Wink Всё в одном»

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Хирург Анна Широкова назначена начмедом в областную больницу. Коллектив принимает ее враждебно, особенно резко реагирует заведующий хирургией Родион Тураев, который претендовал на эту должность. Вместе с новой работой на нее обрушиваются перемены, к которым невозможно быть готовой. После измены мужа она подает на развод и остается одна с двумя детьми. Бывший муж начинает манипулировать младшей дочерью и грозится ее забрать.

Тем временем она начинает переустраивать больницу, что приносит новые проблемы — не все готовы мириться с нововведениями начмеда. Между Родионом и Анной начинается «война», которая постепенно сменяется взаимным уважением и симпатией.

Страна
Россия
Жанр
Мелодрама

Рейтинг

Актёры и съёмочная группа сериала «Областная больница»