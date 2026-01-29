Областная больница (сериал, 2025) сезон 1 серия 5 смотреть онлайн

Хирург Анна Широкова назначена начмедом в областную больницу. Коллектив принимает ее враждебно, особенно резко реагирует заведующий хирургией Родион Тураев, который претендовал на эту должность. Вместе с новой работой на нее обрушиваются перемены, к которым невозможно быть готовой. После измены мужа она подает на развод и остается одна с двумя детьми. Бывший муж начинает манипулировать младшей дочерью и грозится ее забрать.



Тем временем она начинает переустраивать больницу, что приносит новые проблемы — не все готовы мириться с нововведениями начмеда. Между Родионом и Анной начинается «война», которая постепенно сменяется взаимным уважением и симпатией.

