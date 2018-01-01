WinkКира Ангелина
Кира Ангелина
- Карьера
- Режиссёр
- Дата рождения
- 31 августа 1973 г. (52 года)
Фильмография
Режиссёр
- 8.7
Областная больница2025
- 8.5
Осенний роман2025
- 9.2
Н+Н2023
- 8.9
Открытая дверь2021Бесплатно
- 8.6
Слепой поворот2020Бесплатно
- 8.8
Верность2017
- 9.3
Заезжий молодец2014, 91 минБесплатно
- 9.1
Не в парнях счастье2014, 94 минБесплатно
- 9.3
Гюльчатай. Ради любви2014
- 9.2
Берега2013
- 9.0
Некрасивая Любовь2013, 91 минБесплатно
- 9.3
Хозяйка большого города2013
- 8.9
Любовь не делится на два2012
- 8.8
Бабье царство2012
- 9.4
Я лечу2008