Открытая дверь (сериал, 2021) смотреть онлайн бесплатно

Светлана была счастлива в браке с Виктором, занималась дочерью Ириной и своим хобби: создавала модели одежды. Вместе с ними жил и младший брат Светланы — Борис. Однажды Борис влюбился в Жанну и привeл ее в дом. Светлана узнала в незнакомке свою подругу детства Лору, с которой выросла в одном небольшом городке. И в обеих парах могла бы царить идиллия, если бы однажды Лора не почувствовала, что завидует своей подруге. У Светланы было все, о чем мечтала Лора: прекрасный дом, дочь, муж, который мог исполнить любые прихоти своей жены. В голове у Лоры созрел план, как изменить собственную жизнь. В одночасье идеальная безоблачная жизнь Светланы рухнула. Теперь ей предстоит отстоять свое счастье.



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