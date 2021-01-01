Открытая дверь (сериал, 2021) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн бесплатно

Открытая дверь. Серия 2
Открытая дверь
1-й сезон
2-я серия
8.92021, Открытая дверь. Серия 2
Мелодрама16+

Светлана была счастлива в браке с Виктором, занималась дочерью Ириной и своим хобби: создавала модели одежды. Вместе с ними жил и младший брат Светланы — Борис. Однажды Борис влюбился в Жанну и привeл ее в дом. Светлана узнала в незнакомке свою подругу детства Лору, с которой выросла в одном небольшом городке. И в обеих парах могла бы царить идиллия, если бы однажды Лора не почувствовала, что завидует своей подруге.

Страна
Россия
Жанр
Мелодрама
Качество
Full HD
Время
49 мин / 00:49

Рейтинг

6.8 КиноПоиск

