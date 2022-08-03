Открытая дверь (сериал, 2021) сезон 1 серия 3 смотреть онлайн бесплатно

Светлана была счастлива в браке с Виктором, занималась дочерью Ириной и своим хобби: создавала модели одежды. Вместе с ними жил и младший брат Светланы — Борис. Однажды Борис влюбился в Жанну и привeл ее в дом. Светлана узнала в незнакомке свою подругу детства Лору, с которой выросла в одном небольшом городке. И в обеих парах могла бы царить идиллия, если бы однажды Лора не почувствовала, что завидует своей подруге.

