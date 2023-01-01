Биография

Ольга Онищенко – актриса кино и театра. Ее фильмография насчитывает 68 работ. В 2020 году выходят сразу две картины с ее участием: «Открытая дверь» и «Ничья земля». Родилась Ольга 6 сентября 1963 года в Минске. В 1984 году Ольга заканчивает ГИТИС, мастерскую В. Андреева по специальности «Актерское искусство». На следующий год поступает служить в Рижский театр юного зрителя, где работает до 1989 года. Далее свою творческую карьеру Ольга Онищенко строит в театре «Балтийский дом». В это время Роман Виктюк предлагает ей роль в своей театральной постановке «Фердинандо» по пьесе Аннибале Руччелло, где Ольга сыграла Джезуальду (вторая женская роль). Сама актриса называет работу в этом спектакле «первой любовью». В 2009 году Виктюк возрождает этот спектакль, дает ему новую жизнь, женский состав при этом не меняется. В кино Ольга Онищенко дебютировала в картине «Манька» (1984). С этого времени каждый год выходит фильм или сериал с ее участием. Фильмы Онищенко, в которых она сыграла главные роли и которые принесли ее широкую известность, – это «Бабуся» (2003), сложная, трогательная социальная драма, «Грех» (2007), «Любка» (2009). Много положительных отзывов актриса получила после съемок в ленте «Черный ворон», где сыграла яркую характерную роль Елизаветы Приблудовой. В ее фильмографии более 20 ролей в сериалах, самые известные – «Каменская», «Улицы разбитых фонарей», «Убойная сила». В 2009-2013 годах Ольга снимается в молодежном комедийном проекте «Даешь молодежь!». Ольгу Онищенко называют штучной, характерной актрисой, для которой в кадре и на сцене важна органика и максимальное сближение с ролью. О своей личной жизни актриса не рассказывает.