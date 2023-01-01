Лучшее лето нашей жизни
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Лучшее лето нашей жизни

Лучшее лето нашей жизни (сериал, 2011) смотреть онлайн бесплатно

8.72011, Лучшее лето нашей жизни 1 сезон
Мелодрамы, Мини-сериалы16+

Сезоны и серии

1-й сезон

Сюжет

Чтобы покорить столицу, бывшей провинциалке Маше пришлось смириться с потерей любимого. Жизнь ее изрядно побила, но Маша не сдалась. Она еще молода и привлекательна, самостоятельно воспитывает 18-летнюю дочь, ее карьера на телевидении сложилась удачно... А вот в личной жизни все «не очень».

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Рейтинг

6.3 КиноПоиск
3.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Лучшее лето нашей жизни»

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