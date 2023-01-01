Родион Павлючик
- Карьера
- Продюсер
- Дата рождения
- 9 октября 1975 г. (49 лет)
Биография
Родион Павлючик – продюсер, режиссер, родился 9 октября 1975 года. Фильмография насчитывает более 125 полнометражных кинокартин и сериалов. Наиболее успешными проектами стали многосерийные фильмы «Беги!», «Пять минут тишины», «Военная разведка: Северный фронт». В 1996 году стал выпускником ВГИКа (экономический факультет). В 2000 году получил второе высшее образование в МГИМО. После получения образования работал на «Мосфильме». С 1997 руководящие должности занимал в группе компаний «Пирамида». Спустя девять лет перешел на канал «ТВ Центр», затем работал в качестве продюсера. Первым фильмом Родиона Павлючика стал многосерийный боевик «Цепь» (2008) с Алексеем Макаровым в главной роли. В 2009 году продюсер выпустил восемь кинокартин, среди которых сериалы «Любовь на сене», «Лиговка», полнометражная мелодрама «Найденыш» с Еленой Яковлевой в главной роли. В 2012 году одной из наиболее удачных работ стал сериал «Военная разведка: Северный фронт». В 2015 году продюсер выпустил несколько многосерийных мелодрам «Осколки счастья», «Три счастливых женщины», «Все к лучшему» и др. В 2016 году продюсировал детективный боевик «Беги!». В том же году на экраны вышел сериал «Пять минут тишины». С 2018 года Родион Павлючик продюсировал детектив «Московские тайны».
Фильмография
- 8.3
Танцы в темноте2023
- 8.1
Кабинет путешественника2022
- 8.7
Женский приговор2022
- 8.4
Кочевница2022
- 8.6
Орлинская. Тайна Венеры2021
- 8.6
Орлинская. Стрелы Нептуна2021
- 8.5
Золотая кровь. Чертов кистень2021
- 8.7
Золотая кровь. Чертолье2021
- 7.9
Человек из дома напротив2021
- 8.4
Охота на крылатого льва2021
- 8.6
Танцы на углях2021
- 8.4
Танцы на песке2020
- 8.7
Золотая кровь. Черный Орлов2020
- 8.7
Золотая кровь. Градус смерти2020
- 8.6
Золотая невеста2014, 92 минБесплатно
- 8.7
Москва — Лопушки2014, 91 минБесплатно
- 9.0
Снова один на всех2014Беспл�атно
- 9.3
Его любовь2013Бесплатно
- 8.8
Задания особой важности: Операция «Тайфун»2013Бесплатно
- 9.2
Любовь нежданная нагрянет2013Бесплатн�о