Биография

Родион Павлючик – продюсер, режиссер, родился 9 октября 1975 года. Фильмография насчитывает более 125 полнометражных кинокартин и сериалов. Наиболее успешными проектами стали многосерийные фильмы «Беги!», «Пять минут тишины», «Военная разведка: Северный фронт». В 1996 году стал выпускником ВГИКа (экономический факультет). В 2000 году получил второе высшее образование в МГИМО. После получения образования работал на «Мосфильме». С 1997 руководящие должности занимал в группе компаний «Пирамида». Спустя девять лет перешел на канал «ТВ Центр», затем работал в качестве продюсера. Первым фильмом Родиона Павлючика стал многосерийный боевик «Цепь» (2008) с Алексеем Макаровым в главной роли. В 2009 году продюсер выпустил восемь кинокартин, среди которых сериалы «Любовь на сене», «Лиговка», полнометражная мелодрама «Найденыш» с Еленой Яковлевой в главной роли. В 2012 году одной из наиболее удачных работ стал сериал «Военная разведка: Северный фронт». В 2015 году продюсер выпустил несколько многосерийных мелодрам «Осколки счастья», «Три счастливых женщины», «Все к лучшему» и др. В 2016 году продюсировал детективный боевик «Беги!». В том же году на экраны вышел сериал «Пять минут тишины». С 2018 года Родион Павлючик продюсировал детектив «Московские тайны».