Московские тайны. Либерея
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Московские тайны. Либерея

Московские тайны. Либерея (сериал, 2019) смотреть онлайн

8.82019, Московские тайны. Либерея 1 сезон
Детектив12+
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Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Охранник антикварного магазина на Никольской улице упал с лестницы в том же доме и умер. В руке покойного нашли лист из древнего манускрипта на греческом языке. Настя Вяземская подозревает, что рукопись могла храниться в Либерее, утерянной библиотеке Ивана Грозного. Неужели покойный ее нашел? И была ли его смерть случайной?

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Страна
Россия
Жанр
Детектив

Рейтинг

Актёры и съёмочная группа сериала «Московские тайны. Либерея»