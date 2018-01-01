Биография

Дмитрий Лавров — российский киноактер. Родился в Ярославле 1 марта 1971 года. Профессиональное образование получил в Ярославском государственном театральном институте. Руководителем курса был профессор Александр Кузин. После окончания вуза стал работать по специальности: устроился в местный ТЮЗ. Играл в спектаклях «Ромео и Джульетта», «Чайка по имени Джонатан Ливингстон». Дмитрий Лавров начал карьеру в кинематографе в начале нулевых. В 2003 году прошел кастинг в телефильм «Лучший город Земли», тогда же снялся в многосерийной картине «Инструктор». Играл в проектах «Живой», «О любви и прочих неприятностях», «Морской патруль». В 2009 году стал продюсером мини-сериала «Котовский». Благодаря фактурной внешности Лаврову часто доставались роли харизматичных антагонистов, но и положительных персонажей он сыграл немало. Поклонники знают артиста по проектам «Три дня лейтенанта Кравцова», «Городские шпионы», «Ночные ласточки», «Черная река», «По законам военного времени», «Ледяное сердце Северины». Лавров исполнил ключевую роль в драматичной ленте «Разведенка с прицепом», отметился в сериале «Десять дней до весны».