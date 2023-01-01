Стражи Отчизны (сериал, 2019) смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

Остросюжетный сериал о героях, охраняющих покой Родины.



Следить за действиями спецагентов будет особенно увлекательно, если сериал «Стражи Отчизны» (2019) смотреть онлайн в хорошем качестве.



Главные герои сериала «Стражи Отчизны» — сотрудники созданного в 90-х годах особого подразделения, призванные обеспечивать безопасность государства. После долгих лет службы в живых остались лишь два агента, которых до поры до времени погрузили в глубокий сон с помощью гипноза и дали возможность жить обычной жизнью. Но настал час вновь сразиться с врагом, и спецназовцы «пробуждаются», чтобы встать на защиту страны и ее мирных граждан.



Рукопашные бои, взрывы, погони — все это и многое другое ждет тех, кто будет смотреть онлайн сериал 2019 года «Стражи Отчизны».

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