Стражи Отчизны (сериал, 2019) смотреть онлайн бесплатно
- 18+48 мин
Стражи Отчизны
Сезон 1 Серия 1Бесплатно
- 18+50 мин
Стражи Отчизны
Сезон 1 Серия 2Бесплатно
- 18+45 мин
Стражи Отчизны
Сезон 1 Серия 3Бесплатно
- 18+45 мин
Стражи Отчизны
Сезон 1 Серия 4Бесплатно
- 18+45 мин
Стражи Отчизны
Сезон 1 Серия 5Бесплатно
- 18+45 мин
Стражи Отчизны
Сезон 1 Серия 6Бесплатно
- 18+43 мин
Стражи Отчизны
Сезон 1 Серия 7Бесплатно
- 18+47 мин
Стражи Отчизны
Сезон 1 Серия 8Бесплатно
Сюжет
Остросюжетный сериал о героях, охраняющих покой Родины.
Следить за действиями спецагентов будет особенно увлекательно, если сериал «Стражи Отчизны» (2019) смотреть онлайн в хорошем качестве.
Главные герои сериала «Стражи Отчизны» — сотрудники созданного в 90-х годах особого подразделения, призванные обеспечивать безопасность государства. После долгих лет службы в живых остались лишь два агента, которых до поры до времени погрузили в глубокий сон с помощью гипноза и дали возможность жить обычной жизнью. Но настал час вновь сразиться с врагом, и спецназовцы «пробуждаются», чтобы встать на защиту страны и ее мирных граждан.
Рукопашные бои, взрывы, погони — все это и многое другое ждет тех, кто будет смотреть онлайн сериал 2019 года «Стражи Отчизны».
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Информация
Рейтинг
- МКРежиссёр
Михаил
Колпахчиев
- СГРежиссёр
Серж
Греков
- ПСРежиссёр
Павел
Смирнов
- АКРежиссёр
Александр
Куйкка
- СВАктёр
Сергей
Воробьёв
- Актёр
Яков
Шамшин
- ДЛАктёр
Дмитрий
Лавров
- ДЛАктриса
Дарья
Ленда
- АСАктёр
Александр
Сластин
- ПЖАктёр
Петр
Журавлев
- АЕАктриса
Алла
Еминцева
- АКАктёр
Андрей
Кузнецов
- КУАктриса
Кристина
Убелс
- ЮУАктёр
Юрий
Уткин
- Актёр
Евгений
Михайленко
- МКСценарист
Михаил
Колпахчиев
- ААСценарист
Александр
Андреев
- АЗСценарист
Антон
Зинченко
- ЮШПродюсер
Юрий
Шалимов
- Продюсер
Марина
Белова
- МКПродюсер
Михаил
Колпахчиев
- ИЛПродюсер
Илья
Лобанов
- СЦХудожник
Станислав
Цвечковский
- АПМонтажёр
Андрей
Першин
- СЧОператор
Сергей
Чистяков
- АЕОператор
Александр
Евдокимов
- РМОператор
Родион
Морозов
- СГКомпозитор
Серж
Греков
- СБКомпозитор
Станислав
Балашов