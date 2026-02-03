«Стражи Отчизны» - подразделение «спящих» агентов, которое было создано в 90-х годах для выполнения самых опасных заданий. В 2000-х от группы осталось всего два агента – Андрей Краснов и Владимир Гуляев по кличке Пират. Их погрузили в состояние глубокого гипноза и придумали «мирные» биографии. Кто они на самом деле, знал только генерал Вавилов, куратор «Стражей». Он же и заставил агентов проснуться, когда возникла серьезная угроза безопасности страны. По стечению обстоятельств к Краснову и Гуляеву присоединяются новые члены группы - врач-психиатр Яна Савельева и бывший боец-контрактник ВДВ Иван Строев.

