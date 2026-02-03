Пираты Балтийского моря. Часть 1
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Стражи Отчизны
2-й сезон
Пираты Балтийского моря. Часть 1
8.42023, Пираты Балтийского моря. Часть 1
Боевик, Детектив18+
Секретное подразделение агентов-супергероев активизируется для защиты страны. Боевик от создателей сериала «Наш спецназ»
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Стражи Отчизны (сериал, 2023) сезон 2 серия 5 смотреть онлайн

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О сериале

У берегов Швеции пиратами захвачен сухогруз «Юрий Маслов». Шумиху поднимать нельзя. Сухогруз вез в секретном порядке один из блоков новейшей системы противоракетной обороны. Кодовое название «Луч». Возможно, пираты не догадываются, что за добыча им досталась, но, скорей всего, за этим лихим набегом стоит тот, кто знал о «Луче».

Страна
Россия
Жанр
Боевик, Детектив
Качество
Full HD
Время
42 мин / 00:42

Рейтинг

7.1 КиноПоиск

Актёры и съёмочная группа сериала «Стражи Отчизны»