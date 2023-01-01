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Стражи Отчизны
Актёры и съёмочная группа сериала «Стражи Отчизны»

Актёры и съёмочная группа сериала «Стражи Отчизны»

Режиссёры

Михаил Колпахчиев

Михаил Колпахчиев

Режиссёр
Серж Греков

Серж Греков

Режиссёр
Павел Смирнов

Павел Смирнов

Режиссёр
Александр Куйкка

Александр Куйкка

Режиссёр

Актёры

Сергей Воробьёв

Сергей Воробьёв

АктёрАндрей Краснов
Яков Шамшин

Яков Шамшин

АктёрИван Строев
Дмитрий Лавров

Дмитрий Лавров

АктёрВладимир Гуляев
Дарья Ленда

Дарья Ленда

АктрисаЯна Савельева
Александр Сластин

Александр Сластин

АктёрМихаил Вавилов
Петр Журавлев

Петр Журавлев

Актёргенерал Федор Григорьев
Алла Еминцева

Алла Еминцева

АктрисаОльга Овчинникова
Андрей Кузнецов

Андрей Кузнецов

АктёрВиталий Капризов
Кристина Убелс

Кристина Убелс

АктрисаАнастасия Скворцова
Юрий Уткин

Юрий Уткин

АктёрХайнсбрюггер
Евгений Михайленко

Евгений Михайленко

Актёр

Сценаристы

Михаил Колпахчиев

Михаил Колпахчиев

Сценарист
Александр Андреев

Александр Андреев

Сценарист
Антон Зинченко

Антон Зинченко

Сценарист

Продюсеры

Юрий Шалимов

Юрий Шалимов

Продюсер
Марина Белова

Марина Белова

Продюсер
Михаил Колпахчиев

Михаил Колпахчиев

Продюсер
Илья �Лобанов

Илья Лобанов

Продюсер

Художники

Станислав Цвечковский

Станислав Цвечковский

Художник

Монтажёры

Андрей Першин

Андрей Першин

Монтажёр

Операторы

Сергей Чистяков

Сергей Чистяков

Оператор
Александр Евдокимов

Александр Евдокимов

Оператор
Родион Морозов

Родион Морозов

Оператор

Композиторы

Серж Греков

Серж Греков

Композитор
Станислав Балашов

Станислав Балашов

Композитор