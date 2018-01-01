Биография

Павел Смирнов — российский режиссер и сценарист. Родился в Ленинграде 15 января 1983 года. Поступил в Санкт-Петербургский гуманитарный университет профсоюзов на кафедру «Режиссура мультимедиа», и выпустился в 2005 году. Режиссерский дебют Павла Смирнова состоялся в год выхода короткометражного фильма «По контуру лица» — в 2008 году. Вместе с Денисом Елеонским принимал участие в разработке приключенческой комедии «Принц Сибири» 2014 года, а с 2017 стал одним из режиссеров трех сезонов детективного сериала «Свои». Среди других работ — сериалы «Барс», «Реализация», «Невский. Охота на Архитектора», а также второй сезон нашумевшего проекта «Постучись в мою дверь в Москве».