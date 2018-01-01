Биография

Яков Шамшин – актер театра и кино, каскадер. В 2011 г. получил молодежную правительственную премию Санкт-Петербурга «За достижения в области кинотворчества». Его фильмография включает более 60 работ, но известность актеру принесла главная роль в сериале «Дознаватель». Будущий актер появился на свет в Волгограде. Своего отца он не видел, поскольку тот ушел из семьи еще до рождения мальчика. Воспитанием сына занималась мать, которая работала на заводе. Еще в юности он мечтал стать актером, поэтому после получения школьного аттестата уехал в Санкт-Петербург и поступил в СПбГАТИ. В 2005 г. актер получил диплом. Первые роли Яков Шамшин исполнил на театральных сценах Санкт-Петербурга. В кино он дебютировал в сериале «ОБЖ», затем сыграл эпизодические роли в картинах «Эшелон», «Тайны следствия». Первой значимой лентой в карьере артиста стала военная драма «Риорита». Затем в 2010 г. вышла криминальная лента «Лиговка». В этом сериале Яков Шамшин предстал в образе главного героя. Широкое зрительское признание он получил после роли лейтенанта Суворова в детективной картине «Дознаватель». Еще одна успешная работа артиста – боевик «Стражи Отчизны», а котором он также исполнил одну из ведущих ролей.