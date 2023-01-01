Биография

Российский актер Юрий Уткин родился в Ленинграде 23 декабря 1968 года. Актерскую карьеру начал сразу после окончания ЛГИТМиКа. Сериал «Тайны следствия» стал дебютным в карьере Уткина, а сериал «Мангуст — 2» успешно продолжил вести актера вверх по ступеням мастерства. Фильмы Юрия Уткина в ролях первого плана знакомы зрителям с 2009 года, например, 10 сезон сериала «Улицы разбитых фонарей». Также военно-исторические фильмы прочно заняли место в работах актера. «Сталинград» и «Ладога» стали лучшими ролями Юрия Уткина в этот период. С взрослением и становлением драматических талантов актер начинает играть главные роли в психологических драмах, раскрывая образы своих героев полностью и со всей искренностью. Примером такого фильма может быть картина «Поэты. Дуэль с Родиной». Роли Юрия Уткина в кино ярко демонстрируют концепции российского киноискусства и становление таланта самого актера от фильма к фильму. Одна из ярких ролей — доктор Краузе в «Диверсант. Крым» и Валерий Гурьянов в «И снова будет день».