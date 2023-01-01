Лицемеры (сериал, 2022) смотреть онлайн

Сюжет

Сериал рассказывает о работе специального отдела внедрений МВД. Его начальник после ряда неприятностей вынужден был обратиться к трем мошенникам. Для них смена образа — привычное дело: жить чужой жизнью, постоянно играть какую-то роль и выдавать себя за другого — не столько очередной способ заработать денег, а скорее возможность получить порцию адреналина, реализовать свои таланты. По сути, каждый из героев занимается мошенничеством «из любви к искусству». Эти гениальные аферисты и становятся новыми сотрудниками отдела.



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