Биография

Александр Колесник — актер, режиссер, продюсер. Родился в 1982 году. Трудовую жизнь начал инженером-строителем, однако решил стать актером и поступил в Академию театрального искусства Санкт-Петербурга. Окончив обучение, получил первую роль в кино: художественно-документальном сериале «Криминальные игры». Небольшие роли Колесник исполнял в фильмах детективного содержания, снимавшихся в 2007-2012 годах. Главная роль у Колесника в сериале «Колыбель над бездной». Играя в мистической мелодраме, актер создает образ, подчеркивающий приоритет нравственного начала над практическими выгодами. В 2015 году артисту достается сложный персонаж в многосерийной исторической драме «Дружина». Викинг Сигурд, сыгранный актером, нравится зрителям. В это же время артист приступает к написанию сценариев, режиссуре и продюсированию. В 2019-м он снимает комедию «Есть нюансы» по собственному сценарию. В двух сезонах сериала «Свои» ему поручают съемки шестнадцати серий. В одном из эпизодов актер играет креативного блогера. Недавняя роль Колесника в сериале «Стражи Отчизны». Ожидается появление актера в детективных и остросюжетных премьерах этого года.