Пилигрим (сериал, 2023) смотреть онлайн
- 18+43 мин
Пилигрим
Сезон 1 Серия 1Бесплатно
- 18+44 мин
Пилигрим
Сезон 1 Серия 2Бесплатно
- 18+44 мин
Пилигрим
Сезон 1 Серия 3Бесплатно
- 18+44 мин
Пилигрим
Сезон 1 Серия 4Бесплатно
- 18+44 мин
Пилигрим
Сезон 1 Серия 5Бесплатно
- 18+42 мин
Пилигрим
Сезон 1 Серия 6Бесплатно
- 18+43 мин
Пилигрим
Сезон 1 Серия 7Бесплатно
- 18+45 мин
Пилигрим
Сезон 1 Серия 8Бесплатно
Сюжет
Остросюжетный детектив о сотруднике особого подразделения, которому нужно найти предателя среди своих сослуживцев.
Дмитрий Рубцов по прозвищу Пилигрим когда-то работал в подразделении 0-18. Оно занималось самыми сложными делами, с которыми не могла справиться обычная полиция. Однако среди агентов завелся предатель, раскрывший личности своих коллег. Теперь бандиты выходят на охоту за сотрудниками отдела. Каждый агент справляется с ситуацией по-разному: кто-то уезжает из страны, кто-то подделывает документы, кто-то залегает на дно. Рубцов не остается на одном месте долго и постоянно перебирается в новые города. Однако прошлая жизнь его так просто не отпускает — он чувствует, что обязан защитить невинных людей и найти того самого предателя, который подверг его сослуживцев опасности.
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Информация
Рейтинг
- АКРежиссёр
Александр
Колесник
- Актёр
Денис
Васильев
- МФАктриса
Мария
Фефилова
- ЛШАктриса
Лидия
Шевченко
- ДПАктёр
Дмитрий
Паламарчук
- Актёр
Илья
Шакунов
- Актёр
Сергей
Жарков
- РААктёр
Роман
Агеев
- АБАктёр
Александр
Барановский
- АСАктёр
Антон
Сиданченко
- ВСАктёр
Валерий
Смекалов
- АЛСценарист
Андрей
Лариков
- АТСценарист
Алексей
Топорков
- ИЮПродюсер
Инесса
Юрченко
- Продюсер
Сергей
Щеглов
- ЮШПродюсер
Юрий
Шалимов
- Продюсер
Марина
Белова
- МГХудожник
Максим
Гордеев
- ААМонтажёр
Александр
Артеменко
- СМОператор
Станислав
Михайлов
- ИБКомпозитор
Игорь
Бабаев