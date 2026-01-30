Пилигрим. Сезон 5
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Пилигрим
5-й сезон

Пилигрим (сериал, 2026) сезон 5 смотреть онлайн

9.02026, Пилигрим. Сезон 5 8 серий
Детектив18+
Бывший агент секретного подразделения пытается выяснить, кто предал его отряд. Криминальный боевик от сценариста «Филина»

Контент станет доступным 05.07.2026

Сезоны и серии

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О сериале

В сериале «Пилигрим» 5 сезон становится более личным: теперь Рубцов не только выполняет приказы, но и защищает собственную свободу. Рядом с ним — проверенные напарники Майя и Купер.

На время Пилигрим оседает в Воронеже и пытается не привлекать внимание: подрабатывает на подпольных боях и держится подальше от спецслужб. Но прошлое быстро находит его. Старый знакомый из Конторы предлагает задание — разыскать похищенную девушку, дочь влиятельного промышленника. Похищение слишком чистое и профессиональное, будто работали не бандиты, а специалисты. Рубцов берется за дело ради денег и важной информации о своей жене, но вскоре понимает, что оказался между криминалом, силовиками и теневыми игроками.

Сериал «Пилигрим-5» — это погони, засады, тайные сделки и попытка героя наконец разобраться с личной жизнью. Включайте боевик на Wink и смотрите новые серии без остановки.

Страна
Россия
Жанр
Детектив

Рейтинг

7.9 КиноПоиск
4.5 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Пилигрим»