В сериале «Пилигрим» 5 сезон становится более личным: теперь Рубцов не только выполняет приказы, но и защищает собственную свободу. Рядом с ним — проверенные напарники Майя и Купер.



На время Пилигрим оседает в Воронеже и пытается не привлекать внимание: подрабатывает на подпольных боях и держится подальше от спецслужб. Но прошлое быстро находит его. Старый знакомый из Конторы предлагает задание — разыскать похищенную девушку, дочь влиятельного промышленника. Похищение слишком чистое и профессиональное, будто работали не бандиты, а специалисты. Рубцов берется за дело ради денег и важной информации о своей жене, но вскоре понимает, что оказался между криминалом, силовиками и теневыми игроками.



Сериал «Пилигрим-5» — это погони, засады, тайные сделки и попытка героя наконец разобраться с личной жизнью. Включайте боевик на Wink и смотрите новые серии без остановки.

