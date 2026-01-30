Пилигрим (сериал, 2026) сезон 5 смотреть онлайн
Контент станет доступным 05.07.2026
О сериале
В сериале «Пилигрим» 5 сезон становится более личным: теперь Рубцов не только выполняет приказы, но и защищает собственную свободу. Рядом с ним — проверенные напарники Майя и Купер.
На время Пилигрим оседает в Воронеже и пытается не привлекать внимание: подрабатывает на подпольных боях и держится подальше от спецслужб. Но прошлое быстро находит его. Старый знакомый из Конторы предлагает задание — разыскать похищенную девушку, дочь влиятельного промышленника. Похищение слишком чистое и профессиональное, будто работали не бандиты, а специалисты. Рубцов берется за дело ради денег и важной информации о своей жене, но вскоре понимает, что оказался между криминалом, силовиками и теневыми игроками.
Сериал «Пилигрим-5» — это погони, засады, тайные сделки и попытка героя наконец разобраться с личной жизнью. Включайте боевик на Wink и смотрите новые серии без остановки.
Рейтинг
- АКРежиссёр
Александр
Колесник
- Актёр
Денис
Васильев
- МФАктриса
Мария
Фефилова
- ЛШАктриса
Лидия
Шевченко
- ДПАктёр
Дмитрий
Паламарчук
- Актёр
Илья
Шакунов
- Актёр
Сергей
Жарков
- РААктёр
Роман
Агеев
- АБАктёр
Александр
Барановский
- АСАктёр
Антон
Сиданченко
- ВСАктёр
Валерий
Смекалов
- АЛСценарист
Андрей
Лариков
- АТСценарист
Алексей
Топорков
- ИЮПродюсер
Инесса
Юрченко
- Продюсер
Сергей
Щеглов
- ЮШПродюсер
Юрий
Шалимов
- Продюсер
Марина
Белова
- МГХудожник
Максим
Гордеев
- ААМонтажёр
Александр
Артеменко
- СМОператор
Станислав
Михайлов
- ИБКомпозитор
Игорь
Бабаев