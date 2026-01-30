Алеф. Часть 2
Wink
Сериалы
Пилигрим
5-й сезон
Алеф. Часть 2
9.02026, Алеф. Часть 2
Детектив18+
Бывший агент секретного подразделения пытается выяснить, кто предал его отряд. Криминальный боевик от сценариста «Филина»
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Пилигрим (сериал, 2026) сезон 5 серия 4 смотреть онлайн

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О сериале

В Череповце Рубцов помогает Майе предотвратить взрыв моста. Пред смертью террорист называет имя заказчика – Алеф. Директор Конторы отстраняет Майю за сотрудничество с Рубцовым, ведь бывших агентов не бывает. Чтобы восстановиться в должности, Майя должна раскрыть дело, и Рубцов вызывается помочь ей вычислить загадочного Алефа.

Страна
Россия
Жанр
Детектив
Качество
Full HD
Время
43 мин / 00:43

Рейтинг

7.9 КиноПоиск
4.5 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Пилигрим»