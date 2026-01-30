В Санкт-Петербурге Майя и Рубцов следят за торговцем оружием. В ночном клубе агентов ждет неприятный сюрприз: они находят его мертвым, а убийцу кто-то подрывает дистанционно с помощью мобильного телефона. Рубцов и Майя понимают, что преступник использовал наработки их группы «0-18», с помощью которых они восемь лет назад обезвреживали лагерь подготовки террористов.

