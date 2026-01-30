Магнетрон. Часть 2
Wink
Сериалы
Пилигрим
5-й сезон
Магнетрон. Часть 2
9.02026, Магнетрон. Часть 2
Детектив18+
Бывший агент секретного подразделения пытается выяснить, кто предал его отряд. Криминальный боевик от сценариста «Филина»

Контент станет доступным 05.07.2026

Пилигрим (сериал, 2026) сезон 5 серия 6 смотреть онлайн

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О сериале

В Санкт-Петербурге Майя и Рубцов следят за торговцем оружием. В ночном клубе агентов ждет неприятный сюрприз: они находят его мертвым, а убийцу кто-то подрывает дистанционно с помощью мобильного телефона. Рубцов и Майя понимают, что преступник использовал наработки их группы «0-18», с помощью которых они восемь лет назад обезвреживали лагерь подготовки террористов.

Страна
Россия
Жанр
Детектив
Качество
Full HD

Рейтинг

7.9 КиноПоиск
4.5 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Пилигрим»