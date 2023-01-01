Пилигрим (сериал, 2023) сезон 1 смотреть онлайн

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Интриги, секреты и предательство среди агентов спецслужб. Захватывающий детектив «Пилигрим» — 1 сезон смотреть бесплатно можно прямо сейчас на видеосервисе Wink!



В первом сезоне зрители знакомятся с Олегом Рубцовым, оставшимся в живых после того, как личные конфиденциальные данные сотрудников его отдела были раскрыты. Бывший агент секретного подразделения не может смириться с новой реальностью и начинает собственное расследование, чтобы найти предателя. Вынужденный скрываться под другим именем, Пилигрим вскоре объединяется с хакером Нотариконом. В то время как жена мечтает о спокойной семейной жизни, Олег рискует собой, чтобы восстановить справедливость. Но стоит ли игра свеч и не приведет ли его жажда мести к непредвиденным трагическим последствиям?



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