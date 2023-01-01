Пилигрим (сериал, 2023) сезон 1 смотреть онлайн
- 18+43 мин
Пилигрим
Сезон 1 Серия 1Бесплатно
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Пилигрим
Сезон 1 Серия 2Бесплатно
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Пилигрим
Сезон 1 Серия 3Бесплатно
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Пилигрим
Сезон 1 Серия 4Бесплатно
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Пилигрим
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Пилигрим
Сезон 1 Серия 6Бесплатно
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Пилигрим
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Сюжет
Интриги, секреты и предательство среди агентов спецслужб. Захватывающий детектив «Пилигрим» — 1 сезон смотреть бесплатно можно прямо сейчас на видеосервисе Wink!
В первом сезоне зрители знакомятся с Олегом Рубцовым, оставшимся в живых после того, как личные конфиденциальные данные сотрудников его отдела были раскрыты. Бывший агент секретного подразделения не может смириться с новой реальностью и начинает собственное расследование, чтобы найти предателя. Вынужденный скрываться под другим именем, Пилигрим вскоре объединяется с хакером Нотариконом. В то время как жена мечтает о спокойной семейной жизни, Олег рискует собой, чтобы восстановить справедливость. Но стоит ли игра свеч и не приведет ли его жажда мести к непредвиденным трагическим последствиям?
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Информация
Рейтинг
- АКРежиссёр
Александр
Колесник
- Актёр
Денис
Васильев
- МФАктриса
Мария
Фефилова
- ЛШАктриса
Лидия
Шевченко
- ДПАктёр
Дмитрий
Паламарчук
- Актёр
Илья
Шакунов
- Актёр
Сергей
Жарков
- РААктёр
Роман
Агеев
- АБАктёр
Александр
Барановский
- АСАктёр
Антон
Сиданченко
- ВСАктёр
Валерий
Смекалов
- АЛСценарист
Андрей
Лариков
- АТСценарист
Алексей
Топорков
- ИЮПродюсер
Инесса
Юрченко
- Продюсер
Сергей
Щеглов
- ЮШПродюсер
Юрий
Шалимов
- Продюсер
Марина
Белова
- МГХудожник
Максим
Гордеев
- ААМонтажёр
Александр
Артеменко
- СМОператор
Станислав
Михайлов
- ИБКомпозитор
Игорь
Бабаев