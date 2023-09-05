Пилигрим (сериал, 2023) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн

Остросюжетный детектив о сотруднике особого подразделения, которому нужно найти предателя среди своих сослуживцев. Дмитрий Рубцов по прозвищу «Пилигрим» когда-то работал в подразделении 0-18. Оно занималось самыми сложными делами, с которыми не могла справиться обычная полиция. Однако среди агентов завелся предатель, раскрывший личности своих коллег. Теперь бандиты выходят на охоту за сотрудниками отдела. Каждый агент справляется с ситуацией по-разному: кто-то уезжает из страны, кто-то подделывает документы, кто-то залегает на дно. Рубцов не остается на одном месте долго и постоянно перебирается в новые города. Однако прошлая жизнь его так просто не отпускает — он чувствует, что обязан защитить невинных людей и найти того самого предателя, который подверг его сослуживцев опасности. Что ждет Рубцова на пути к справедливости, расскажет захватывающий экшен «Пилигрим» — сериал смотреть онлайн уже можно на Wink!

