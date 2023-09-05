Эта серия пока недоступна
Пилигрим (сериал, 2023) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн
О сериале
Остросюжетный детектив о сотруднике особого подразделения, которому нужно найти предателя среди своих сослуживцев. Дмитрий Рубцов по прозвищу «Пилигрим» когда-то работал в подразделении 0-18. Оно занималось самыми сложными делами, с которыми не могла справиться обычная полиция. Однако среди агентов завелся предатель, раскрывший личности своих коллег. Теперь бандиты выходят на охоту за сотрудниками отдела. Каждый агент справляется с ситуацией по-разному: кто-то уезжает из страны, кто-то подделывает документы, кто-то залегает на дно. Рубцов не остается на одном месте долго и постоянно перебирается в новые города. Однако прошлая жизнь его так просто не отпускает — он чувствует, что обязан защитить невинных людей и найти того самого предателя, который подверг его сослуживцев опасности. Что ждет Рубцова на пути к справедливости, расскажет захватывающий экшен «Пилигрим» — сериал смотреть онлайн уже можно на Wink!
Рейтинг
- АКРежиссёр
Александр
Колесник
- Актёр
Денис
Васильев
- МФАктриса
Мария
Фефилова
- ЛШАктриса
Лидия
Шевченко
- ДПАктёр
Дмитрий
Паламарчук
- Актёр
Илья
Шакунов
- Актёр
Сергей
Жарков
- РААктёр
Роман
Агеев
- АБАктёр
Александр
Барановский
- АСАктёр
Антон
Сиданченко
- ВСАктёр
Валерий
Смекалов
- АЛСценарист
Андрей
Лариков
- АТСценарист
Алексей
Топорков
- ИЮПродюсер
Инесса
Юрченко
- Продюсер
Сергей
Щеглов
- ЮШПродюсер
Юрий
Шалимов
- Продюсер
Марина
Белова
- МГХудожник
Максим
Гордеев
- ААМонтажёр
Александр
Артеменко
- СМОператор
Станислав
Михайлов
- ИБКомпозитор
Игорь
Бабаев