Пилигрим (сериал, 2025) сезон 4 смотреть онлайн
9.02025, Пилигрим. Сезон 4 8 серий
Детектив, Боевик18+
Бывший агент секретного подразделения пытается выяснить, кто предал его отряд. Криминальный боевик от сценариста «Филина»
Серия в подписке «Wink Всё в одном + START + AMEDIATEKA»
О сериале
«Пилигрим-4» — новая глава о бывшем агенте секретного подразделения, который привык никому не доверять. Сериал остается верен своему стилю: много экшена, напряжения и постоянная игра на выживание.
На этот раз все начинается с загадочной гибели напарника Рубцова по прозвищу Беркут. Перед самой аварией тот успевает отправить странное сообщение, из-за которого подозрения падают на Пилигрима. Для спецслужб он вдруг становится не союзником, а мишенью. Чтобы выжить, герою нужно не только скрываться, но и самому распутывать цепочку событий: кто подставил его и кому была выгодна смерть агента.
Если вам нравятся сериалы про спецслужбы, погони и заговоры, включайте «Пилигрим» — 4 сезон смотрится на одном дыхании.
Рейтинг
7.9 КиноПоиск
4.5 IMDb
- АКРежиссёр
Александр
Колесник
- Актёр
Денис
Васильев
- МФАктриса
Мария
Фефилова
- ЛШАктриса
Лидия
Шевченко
- ДПАктёр
Дмитрий
Паламарчук
- Актёр
Илья
Шакунов
- Актёр
Сергей
Жарков
- РААктёр
Роман
Агеев
- АБАктёр
Александр
Барановский
- АСАктёр
Антон
Сиданченко
- ВСАктёр
Валерий
Смекалов
- АЛСценарист
Андрей
Лариков
- АТСценарист
Алексей
Топорков
- ИЮПродюсер
Инесса
Юрченко
- Продюсер
Сергей
Щеглов
- ЮШПродюсер
Юрий
Шалимов
- Продюсер
Марина
Белова
- МГХудожник
Максим
Гордеев
- ААМонтажёр
Александр
Артеменко
- СМОператор
Станислав
Михайлов
- ИБКомпозитор
Игорь
Бабаев