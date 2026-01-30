Пилигрим. Сезон 4
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Пилигрим
4-й сезон

Пилигрим (сериал, 2025) сезон 4 смотреть онлайн

9.02025, Пилигрим. Сезон 4 8 серий
Детектив, Боевик18+
Бывший агент секретного подразделения пытается выяснить, кто предал его отряд. Криминальный боевик от сценариста «Филина»
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Сезоны и серии

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О сериале

«Пилигрим-4» — новая глава о бывшем агенте секретного подразделения, который привык никому не доверять. Сериал остается верен своему стилю: много экшена, напряжения и постоянная игра на выживание.

На этот раз все начинается с загадочной гибели напарника Рубцова по прозвищу Беркут. Перед самой аварией тот успевает отправить странное сообщение, из-за которого подозрения падают на Пилигрима. Для спецслужб он вдруг становится не союзником, а мишенью. Чтобы выжить, герою нужно не только скрываться, но и самому распутывать цепочку событий: кто подставил его и кому была выгодна смерть агента.

Если вам нравятся сериалы про спецслужбы, погони и заговоры, включайте «Пилигрим» — 4 сезон смотрится на одном дыхании.

Страна
Россия
Жанр
Боевик, Детектив

Рейтинг

7.9 КиноПоиск
4.5 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Пилигрим»