«Пилигрим-4» — новая глава о бывшем агенте секретного подразделения, который привык никому не доверять. Сериал остается верен своему стилю: много экшена, напряжения и постоянная игра на выживание.



На этот раз все начинается с загадочной гибели напарника Рубцова по прозвищу Беркут. Перед самой аварией тот успевает отправить странное сообщение, из-за которого подозрения падают на Пилигрима. Для спецслужб он вдруг становится не союзником, а мишенью. Чтобы выжить, герою нужно не только скрываться, но и самому распутывать цепочку событий: кто подставил его и кому была выгодна смерть агента.



Если вам нравятся сериалы про спецслужбы, погони и заговоры, включайте «Пилигрим» — 4 сезон смотрится на одном дыхании.

