Восемь лет назад Пилигрим устранил опасного торговца людьми Фичерина. Операция произошла на глазах его 18-летнего сына. Фича вырос и решил найти убийцу отца. Пилигрим и Жанна в опасности. Сможет ли Пилигрим в этот раз спасти любимую женщину?

