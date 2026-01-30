Пилигрим (сериал, 2025) сезон 4 серия 4 смотреть онлайн

На номер подразделения 0-18 поступает сообщение о срочной связи с информатором. По адресу выезжают два агента, которых ждет бомба. Новый начальник Конторы уверен, что засаду устроил Пилигрим. Техники по голосу вычисляют, что звонил именно он. Сможет ли Пилигрим доказать свою непричастность и найти лжеинформатора?

