Биография

Илья Шакунов — актер театра и кино. Родился в Ленинграде 13 августа 1970 года. Будущий артист уже в подростковое время тяготил к театру, однако после окончания школы поступил в медицинский вуз. Чуть позже он перевелся на факультет автоматики и вычислительной техники в Ленинградский электротехнический институт, но тоже бросил его и прошел отбор в Ленинградский институт театра, музыки и кино. Учился в мастерской Вениамина Фильштинского. Служил в Театре юного зрителя имени Брянцева, играл в спектаклях «Горе от ума», «Русалка», «Ундина» и других. Фильмография Ильи Шакунова насчитывает более 80 работ, среди которых роли в картинах «16-й», «Фаворский», «Русский ковчег», «Небо», «Про уродов и людей», «Бездна», «Первый отдел».