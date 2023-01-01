Нож в облаках
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Нож в облаках

Нож в облаках (сериал, 2002) смотреть онлайн

7.42002, Нож в облаках 1 сезон
Криминал, Детективы16+

Этот сериал пока недоступен

Сюжет

Что может быть хуже, чем проснуться в одной постели с трупом известного виолончелиста, из груди которого торчит ритуальный кинжал? Именно такая неприятная история приключилась с бывшей стриптизершей Варей Самариной, и теперь хрупкой запуганной девушке придется в одиночестве расследовать преступление, в котором любой бы обвинил ее.

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