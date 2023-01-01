Нож в облаках (сериал, 2002) смотреть онлайн
7.42002, Нож в облаках 1 сезон
Криминал, Детективы16+
Этот сериал пока недоступен
Сюжет
Что может быть хуже, чем проснуться в одной постели с трупом известного виолончелиста, из груди которого торчит ритуальный кинжал? Именно такая неприятная история приключилась с бывшей стриптизершей Варей Самариной, и теперь хрупкой запуганной девушке придется в одиночестве расследовать п�реступление, в котором любой бы обвинил ее.
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Информация
Рейтинг
5.0 КиноПоиск
- ММРежиссёр
Марина
Мигунова
- ОТАктриса
Ольга
Терешина
- РЖАктёр
Роман
Жилкин
- ОБАктриса
Оксана
Базилевич
- РПАктёр
Роман
Павлушев
- АЕАктриса
Анна
Екатерининская
- АТАктёр
Андрей
Тенетко
- Актриса
Ксения
Раппопорт
- Актёр
Юрий
Цурило
- АЗАктёр
Андрей
Зибров
- Актёр
Алексей
Барабаш
- АГСценарист
Анна
Герм
- Сценарист
Наталья
Иохвидова
- ММСценарист
Марина
Мигунова
- ВПСценарист
Виктория
Платова
- АКПродюсер
Александр
Капица
- ОМПродюсер
Ольга
Манеева
- ТКАктриса дубляжа
Татьяна
Колганова
- Актёр дубляжа
Илья
Шакунов
- АБАктёр дубляжа
Александр
Блок
- ВДХудожник
Виктор
Дроздов
- КФМонтажёр
Константин
Фиревич
- СНОператор
Сергей
Некрасов
- ВЛКомпозитор
Владимир
Леви