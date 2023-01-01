Биография

Андрей Зибров – актер российского кино и театра, запомнившийся зрителям ролями в сериалах «Агент национальной безопасности», «Спецназ», «Убойная сила». В 1999 году вместе с коллегами артист стал лауреатом независимой премии Стржельчика. Андрей Юрьевич родился в Ленинграде. Его отец был капитаном-подводником, а потому семья вскоре переехала на небольшой остров в Баренцевом море. В северную столицу удалось вернуться лишь спустя 10 лет. Театральный кружок стал способом побороть робость в общении со сверстниками. Сначала к ролям Андрей Зибров относился без энтузиазма. Решение связать жизнь с театром пришло после участия в спектакле «451 градус по Фаренгейту». Творческий путь начался с поступления в СПбГАТИ. В академии будущий артист познакомился с Хабенским, Пореченковым и Трухиным. Впоследствии именно бывшие сокурсники добились включения друга в труппу Санкт-Петербургского театра им. Ленсовета. Сниматься в кино актер начал в 1998 году. За дебютом Андрея Зиброва в фильме «Горько!» последовали роли в картинах «Женская собственность», «Империя под ударом», «Спецотдел». Отказаться от мечты артиста не заставила даже серьезная травма. В 2010 году, защищая супругу от хулиганов, Андрей Юрьевич потерял глаз. После печального инцидента он снялся более чем в двадцати кинолентах.