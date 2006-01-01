Час пик (фильм, 2006) смотреть онлайн
7.52006, Час пик
Драмы, Мелодрамы106 мин16+
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Сюжет
Кризис среднего возраста совпадает для героя с неприятным открытием: подглядев в свою карту у врача во время планового обследования, он читает, что смертельно болен и жить ему осталось несколько месяцев.
И благополучная жизнь влиятельного человека меняется. Не потому, что �он принял какие-то решения, а потому что его болезнь сподвигла окружающих ему эти решения навязать. И когда оказывается, что диагноз ошибочный, - становится ясно, что к прежнему уже не вернуться.
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Информация
Рейтинг
6.9 КиноПоиск
6.3 IMDb
- ОФРежиссёр
Олег
Фесенко
- Актёр
Константин
Хабенский
- Актриса
Екатерина
Гусева
- ОШАктриса
Ольга
Шувалова
- Актёр
Андрей
Мерзликин
- ККАктриса
Кристина
Кузьмина
- Актриса
Раиса
Рязанова
- Актёр
Леонид
Неведомский
- АЗАктёр
Андрей
Зибров
- НКАктриса
Наталья
Круглова
- СЩАктёр
Сергей
Щербин
- АПСценарист
Алексей
Поярков
- Продюсер
Сергей
Даниелян
- Продюсер
Рубен
Дишдишян
- ССПродюсер
Светлана
Слитюк
- АГХудожница
Алина
Герман
- ВБМонтажёр
Владимир
Беззубченко
- АДОператор
Антон
Дроздов-Счастливцев
- СБКомпозитор
Сергей
Бондаренко