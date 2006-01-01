Час пик (фильм, 2006) смотреть онлайн

Сюжет

Кризис среднего возраста совпадает для героя с неприятным открытием: подглядев в свою карту у врача во время планового обследования, он читает, что смертельно болен и жить ему осталось несколько месяцев.



И благополучная жизнь влиятельного человека меняется. Не потому, что �он принял какие-то решения, а потому что его болезнь сподвигла окружающих ему эти решения навязать. И когда оказывается, что диагноз ошибочный, - становится ясно, что к прежнему уже не вернуться.



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