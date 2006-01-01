Час пик
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Час пик

Час пик (фильм, 2006) смотреть онлайн

7.52006, Час пик
Драмы, Мелодрамы106 мин16+

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Сюжет

Кризис среднего возраста совпадает для героя с неприятным открытием: подглядев в свою карту у врача во время планового обследования, он читает, что смертельно болен и жить ему осталось несколько месяцев.

И благополучная жизнь влиятельного человека меняется. Не потому, что он принял какие-то решения, а потому что его болезнь сподвигла окружающих ему эти решения навязать. И когда оказывается, что диагноз ошибочный, - становится ясно, что к прежнему уже не вернуться.

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Информация

Страна
Россия
Качество
SD
Жанры
Драмы, Мелодрамы

Рейтинг

6.9 КиноПоиск
6.3 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Час пик»

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