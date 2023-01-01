Екатерина Гусева
- Карьера
- Актриса
- Дата рождения
- 9 июля 1976 г. (48 лет)
Биография
Екатерина Гусева — российская киноактриса, мастер дубляжа. Обладательница звания «Заслуженная артистка Российской Федерации». Родилась в Москве 9 июля 1976 года. В школьные годы Екатерина участвовала в нескольких кружках, занималась танцами и плаванием, а также играла в школьном театре. В 1997 году актриса закончила учебу в Театральном институте имени Б. Щукина и получила предложение исполнить главную роль в триллере «Змеиный источник». После девушка до 2001 года работала в театре Марка Розовского. В 2002 году Екатерина Гусева снялась в культовом сериале «Бригада», в котором сыграла возлюбленную Саши Белого. В ее фильмографии также выделяются сериалы «Живой Пушкин», «Есенин», «Курсанты», «Охота на изюбря», «Тобол» и другие. Она играла в короткометражных фильмах «Если бы я тебя любил…» и «Брест. Крепостные герои» 2010 года, кинолентах «Излечить страх» 2013 года, «Анна Каренина. Мюзикл» 2018 года, «Домовой» и других.
Фильмография
Актриса
- 6.0
Время есть!2024, 74 мин
- 9.0
Музыка времени2024
- 8.5
Я хочу! Я буду!2023, 87 минБесплатно
- 8.3
На рубле без рубля2023, 106 минБесплатно
- 9.1
Аманат2022, 119 минБесплатно
- 9.3
Святитель2022, 54 минБесплатно
- 7.1
Модель2021, 89 мин
- 8.9
Тобол (2018)2018
- 9.2
Деревенская история2012Бесплатно
- 7.9
Змеиный источник1997, 87 минБесплатно