Биография

Екатерина Гусева — российская киноактриса, мастер дубляжа. Обладательница звания «Заслуженная артистка Российской Федерации». Родилась в Москве 9 июля 1976 года. В школьные годы Екатерина участвовала в нескольких кружках, занималась танцами и плаванием, а также играла в школьном театре. В 1997 году актриса закончила учебу в Театральном институте имени Б. Щукина и получила предложение исполнить главную роль в триллере «Змеиный источник». После девушка до 2001 года работала в театре Марка Розовского. В 2002 году Екатерина Гусева снялась в культовом сериале «Бригада», в котором сыграла возлюбленную Саши Белого. В ее фильмографии также выделяются сериалы «Живой Пушкин», «Есенин», «Курсанты», «Охота на изюбря», «Тобол» и другие. Она играла в короткометражных фильмах «Если бы я тебя любил…» и «Брест. Крепостные герои» 2010 года, кинолентах «Излечить страх» 2013 года, «Анна Каренина. Мюзикл» 2018 года, «Домовой» и других.